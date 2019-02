A cura della Redazione

Avrà luogo a Napoli, esattamente nel comune di Castelnuovo di Napoli, la produzione di una nuova auto di livello ultra-lusso.

Questo piccolo centro partenopeo sarà infatti l’headquarter della produzione di Berlinetta, la lussuosissima auto su cui sta lavorando il nuovo brand Puritalia Automobili.

Il designer Fabio Ferrante è al lavoro su questo progetto da ben 7 anni, e ciò lascia ben intuire quale sia il livello di pregio di questa fuoriserie.

Ferrante ha ricevuto quest’importante incarico progettuale da Paolo Parente, titolare dell’azienda di Casalnuovo di Napoli E-Dea, specializzata in tecnologie per la logistica.

Parente sta perseguendo un’idea imprenditoriale molto suggestiva, fondando appunto Puritalia, un nuovo brand di automobili di lusso che si propone come concorrente non solo delle auto lussuose per eccellenza, come possono essere ad esempio Ferrari o Porsche, ma anche delle industrie automobilistiche che producono seguendo delle vere e proprie logiche "sartoriali", come è il caso dell’italiana Pagani.

La prima “sfida” di Puritalia sarà proprio la produzione di Berlinetta, e ci sono tutte le premesse affinché quest’auto possa conquistare i clienti più esigenti del mondo.

Non è la prima volta, in realtà, che Parente e Ferrante si ritrovano a collaborare: nel 2014, ad esempio, al designer fu richiesto di progettare la 427, la quale rimase tuttavia un esemplare unico.

Il notevole interesse che questa e altre creazioni sono riuscite a suscitare, tuttavia, ha spinto l’imprenditore e pensare in grande, e ha così preso corpo l’idea di fondare un nuovo brand automobilistico di lusso che possa essere considerato un’autentica eccellenza del Made in Italy a livello internazionale.

Ferrante ha dichiarato che per la realizzazione di questa nuova auto non si baderà a spese, proprio perché si vuol realizzare un veicolo assolutamente top; già gli sforzi progettuali profusi fino ad oggi, i quali hanno impegnato per diversi anni un team di 9 persone, lasciano ben intuire quale sia la politica produttiva del nuovo marchio Puritalia.

La realizzazione di queste auto comporterà un lavoro davvero enorme, si pensi infatti che per la sola lavorazione della cellula di carbonio sono necessarie circa 800 ore di lavoro.

Puritalia intende adottare un approccio produttivo 100% artigianale, proprio per questo motivo si è scelto di produrre nel territorio partenopeo dove, afferma Ferrante, sono presenti molte eccellenze per quel che riguarda la lavorazione del carbonio.

Dal momento che, come si può ben intuire, Berlinetta verrà acquistata da clienti estremamente esigenti e con enormi disponibilità economiche, verranno garantite ampie possibilità di personalizzazione: gli artigiani che lavoreranno su questa nuova auto, dunque, saranno a completa disposizione per soddisfare in modo mirato le richieste dei committenti.

Da buona auto di livello ultra-lusso, Puritalia Berlinetta verrà prodotta in tiratura limitata: Ferrante spiega che l’idea è quella di mettere sul mercato al massimo 150 esemplari, e una volta conclusa la loro produzione l’azienda provvederà a distruggere gli stampi.

Quanto alle caratteristiche tecniche dell’auto, al momento, vi sono soltanto delle semplici indiscrezioni.

Sicuramente quest’auto saprà garantire delle prestazioni eccezionali, e visto l’animo così sportivo di questo nuovo bolide ci si possono aspettare degli equipaggiamenti unici nel loro genere, magari che richiamino il mondo della Formula Uno oppure quello dei ricambi moto: articoli di questo genere, come quelli disponibili sull’e-commerce specializzato Omnia Racing, potrebbero senz’altro contribuire alla creazione di valore aggiunto.

Nelle immagini oscurate che si possono notare nel web e nel sito Internet ufficiale di Puritalia si intuiscono delle linee sinuose e molto sportive, ma per poter vedere nella sua interezza questo nuovo veicolo bisognerà attendere il mese di marzo, quando Puritalia Berlinetta verrà presentata ufficialmente al Salone di Ginevra; lo step successivo corrisponderà appunto all’avvio dei lavori di realizzazione nello stabilimento di Castelnuovo di Napoli.

Ferrante ha fornito un'indiscrezione anche sul prezzo di questa nuova auto: consapevole del fatto di essere un brand nuovo, che deve ancora farsi conoscere, Puritalia proporrà la sua Berlinetta a un prezzo inferiore al milione di euro.