Stop a circolazione e sosta di auto lungo corso Umberto per rifacimento della segnalatica orizzontale.

Il comandante della Polizia Municipale, capitano Enrico Ambrosetti, ha emesso un'ordinanza per la chiusura temporanea di due strade nei giorni martedì e mercoldì prossimi.

In vista del rifacimento della segnaletica orizzontale è stato istituito per martedì 19 e mercoledì 20 febbraio, dalle ore 7 alle ore 18, il divieto di circolazione e sosta con rimozione coatta lungo corso Umberto I, dall’intersezione con via Pastore fino a quella con via Gambardella.

Inoltre, mercoledì 20 febbraio, dalle ore 8 alle ore 17,30, vigerà il divieto di circolazione e sosta con rimozione coatta in via Boselli, dal civico 13 fino all’intersezione con via Sepolcri, per consentire la rimozione di un albero pericolante presente nella stazione Circumvesuviana di Torre Annunziata.