Il comune di Torre Annunziata ha pubblicato l'Avviso per la gestione dei due Centri polivalenti per gli anziani, quelli di via Settermini e via via Poerio, e per per l’attività di distribuzione del sostegno alimentare alla popolazione indigente.

Il progetto avrà la durata di un anno (rinnovabile per altri dodici mesi) e sarà coordinato dall’Ufficio di Piano del comune di Torre Annunziata. Lo scopo è quello di consolidare le forme di collaborazione con le associazioni di volontariato presenti sul territorio, affidando ad una di loro la gestione degli spazi riservati alla terza età e la distribuzione mensile dei pacchi alimentari.

I progetti possono essere presentati da associazioni di volontariato iscritte all’Albo Regionale da almeno sei mesi, anche in forma associata, operanti sul territorio cittadino nell’ambito di interventi socio-assistenziali, ricreativo-culturali e di tutela, e che abbiamo maturato esperienza in interventi a favore della popolazione anziana.

La domanda di partecipazione e il relativo progetto dovranno pervenire all’Ufficio Protocollo Generale di corso Vittorio Emanuele III, 293 entro e non oltre le ore 12 di martedì 12 marzo.

E’ possibile consultare l’Avviso sul portale istituzionale www.comune.torreannunziata.na.it..