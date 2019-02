A cura della Redazione

Protezione civile della Regione Campania ha prorogato l'avviso di criticità meteo per vento e mare agitato anche per l'intera giornata di domenica 24 febbraio.

Proseguiranno infatti "venti forti nord-orientali, con locali raffiche". Il mare si presenterà "agitato al largo e lungo le coste esposte con possibili mareggiate".

Le temperature domani diminuiranno nei valori minimi e aumenteranno in quelli massimi. Gelate notturne interesseranno le quote superiori ai 200 metri e tenderanno a persistere in giornata a quote leggermente superiori. La visibilità risulterà localmente ridotta sulle zone montuose.

Fino alla mezzanotte di oggi si prevedono venti ancora molto forti e persistenti sull'intero territorio. Avvisati gli Enti di "mantenere in essere tutte le misure atte a prevenire e contrastare i fenomeni e di prestare attenzione alle fasce fragili della popolazione".

Intanto, questa mattina fiocchi di neve sono caduti su tutta l'area vesuviana.