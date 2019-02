A cura della Redazione

EV GROUP Animazione e Spettacolo, in collaborazione con il Servizio EURES e CPI di Pompei, per la stagione estiva 2019 ricerca le seguenti figure professionali da inserire nel proprio staff per i villaggi turistici con sede di Lavoro: Puglia, Sardegna, Calabria, Sicilia, Basilicata, Abruzzo, Trentino e Veneto:

Direttore artistico, Capo Villaggio, Capi Animazione, Responsabili diurna, Coreografi/e, Ballerini/e, Responsabili mini e junior club, Animatori mini e junior club, Istruttori fitness, zumba e balli, Animatori sportivi (tennis, arco, windsurf, canoa), Animatori di contatto, Animatori di punta, Piano-bar, Cantanti, Scenografi, Costumisti, Cabarettisti, Tecnici audio/luci - deejay, Animatori polivalenti, Assistenti bagnanti (Acque interne e MIP).

Formazione: per gli utenti privi di esperienza è previsto la formazione facoltativa, mirata a professionalizzare le figure ritenute idonee. Il periodo di lavoro va da maggio ad ottobre 2019.

Requisiti: Maggiore età; persone solari con predisposizione ai contatti umani; flessibilità, entusiasmo e avere attitudine alla vita ed al lavoro di gruppo; disponibilità lavorativa ed a viaggiare di almeno 2 mesi continuativi (disponibilità minima Luglio e Agosto).

Per tutte le mansioni è previsto: Contratto a tempo determinato secondo CCNL¸ vitto, alloggio, viaggio e divise gratuite.

Per partecipare alle selezioni, inviare CV con foto figura intera alla mail: cpipompei@regione.campania.it specificando nell’oggetto “Selezione EV Group 2019 e indicando il profilo (uno o più profili)”

Tutti coloro che invieranno un CV saranno preselezionati dal CPI di Pompei.

SEDE E DATA COLLOQUIO: Centro per l’Impiego di Pompei, Viale Mazzini, 104 – Pompei per il 14/03/2019 dalle ore 9.30 alle 15.00

Per informazioni: CPI POMPEI, mail: cpipompei@regione.campania.it oppure telefono 081/8632895