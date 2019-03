A cura della Redazione

Venerdì 8 marzo, in occasione dalla “Giornata Internazionale della Donna”, si svolgerà a Torre Annunziata l’iniziativa “Smettete di farci la festa”, organizzata dal Comune oplontino e dall’Ambito Sociale N30 in collaborazione con la onlus “Proodos”, il Consorzio “Core”, l’Associazione “Catena Rosa”, il Centro Antiviolenza “Eirene” e il “Centro per le Famiglie”.

Il corteo di sensibilizzazione partirà alle ore 9 da via Simonetti (angolo con via Zampa) per concludersi alle ore 11 in piazza Nicotera.

Alle ore 11,30 incontro di riflessione a Palazzo Criscuolo.

Dopo i saluti istituzionali, interverranno Bruna Fiola, consigliera regionale Partito Democratico; Raffaella Rocco, del Centro Antiviolenza “Eirene”; Alessia Sannino, del “Centro per le Famiglie”; Marisa De Martino, responsabile di Direzione UOSD; Emanuela Cozzitorto, magistrato; Ada Ferri, presidente Associazione “Catena Rosa”.

Ci sarà, inoltre, la testimonianza di una donna vittima di violenza.

Intervento artistico a cura dell’associazione “Hirondelle – Pièce Ago e Filo”.

L’evento vedrà anche la partecipazione delle scuole del territorio.