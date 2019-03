A cura della Redazione

Era conosciutissimo da tantissimi giovani perché barman del Lido Risorgimento, frequentatissimo sia d’estate che d’inverno. Era un giovane solare, semplice, professionale, e per questo amato non solo dagli amici più stretti ma anche da chi aveva avuto, almeno una volta, il piacere di essere servito al bar dove giornaliermente prestava servizio.

Purtroppo siamo costretti ad utilizzare verbi al passato, perché Giuseppe Iapicca, 35 anni di Torre Annunziata, da ieri non c’è più, colpito da una malattia che in brevissimo tempo lo ha portato alla morte.

Tantissimi i messaggi di cordoglio sui social. Sulla pagina di facebook “Oplontini ed altri trushanti”, circa 1.500 clik sulla sua foto e quasi 300 commenti a dimostrazione del grande affetto che la gente nutriva nei suoi confronti.

«Questa mattina uno dei nostri – si legge sul post scritto dai suoi amici “Oplontini” - se n’è andato. Giuseppe Iapicca, il barman storico del Lido Risorgimento. E Torre questa mattina (ieri per chi legge, ndr) ha perso uno dei suoi bravi figli. Perciò stasera brindate. Brindate a chi più di tutti vi ha dissetato, vi ha fatto dimenticare “le ingiustizie della vita”. Noi lo onoreremo così…».

Tra i tantissimi messaggi ricevuti, tra questi anche quello del gestore del Lido Risorgimento, Dario: «Che notizia sconvolgente! Mi hai fatto incazzare a più non posso; mi hai fatto sbattere come non mai; il Risorgimento, le visite, la formazione, l'organizzazione dei ragazzi, ma era sempre un immenso piacere avere a che fare con te, tu, bravissimo ed educatissimo ragazzo, ti porterò per sempre nel cuore!».

Hanno voluto ricordare Giuseppe anche la famiglia Malacario, già gestore del bar "Nonsolocaffé": «Ha lavorato con noi per dieci anni, per noi era uno di famiglia. Volevamo ricordarlo per il suo garbo, la sua gentilezza. Non abbiamo parole per descivere il nostro dolore in questo momento»

La redazione del giornale si associa alle attestazioni di affetto e di stima nei confronti di Giuseppe ed è particolarmente vicina ai suoi familiari per l’immane e immatura perdita.

I funerali si svolgeranno oggi pomeriggio, martedì 5 marzo, alle ore 16 presso il Santuario dello Spirito Santo (Chiesa del Carmine).