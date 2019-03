A cura della Redazione

“Walk of Life” Telethon fa tappa a Torre Annunziata. All’iniziativa, presentata questa mattina presso la Casa Comunale di via Provinciale Schiti, erano presenti Francesco Lettieri, rappresentante dell’area manageriale di Napoli della Fondazione Telethon; Tancredi Cimmino, coordinatore provinciale; Carmine Spampanato, ricercatore Tigem; e gli amministratori comunali della città. Presente anche Domenico Belmonte, vicepresidente del Comitato Gelatieri Campani, che in occasione della “Giornata Europea del Gelato Artigianale” in programma domenica 24 marzo, devolverà a nome del Comitato il ricavato delle vendite a favore della Fonazione Telethon.

Testimonial d’eccezione l’attore Cosimo Alberti, che interpreta il vigile Salvatore Cerruti nella soap in onda Rai Tre “Un Posto al Sole”.

La gara podistica di 15 km, che si correrà a Napoli il prossimo 31 marzo, ha come obiettivo quello di raccogliere fondi a sostegno dell’Istituto Telethon di Genetica e Medicina di Pozzuoli, che da anni effettua la ricerca sulle malattie genetiche rare.

La manifestazione prenderà il via sabato 30 marzo in piazza Plebiscito a partire dalle ore 11, con l’apertura del Villaggio Telethon che sarà animato da musica, sport ed attività ludiche, e resterà aperto fino alle ore 19. Il raduno per la maratona è previsto domenica 31 marzo alle 8 del mattino, con la partenza che avverrà alle ore 9.

Madrina dell’evento la bellissima Paola Torrente, Miss Italia “Curvy”.

Per maggiori informazioni è possibile rivolgersi all’Ufficio Informagiovani di Torre Annunziata in via Dante, 6. Oppure chiamare il numero 06.44.01.57.83 o inviare una mail all’indirizzo walkoflife@telethon.it.