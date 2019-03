A cura della Redazione

Mini discarica all’interno di un'area prospiciente via Parini. Immondizia gettata lì probabilmente anni or sono, dato l'attuale stato di decomposizione dei rifiuti, ma venuta alla luce solo di recente in seguito alla creazione di un varco tra la vegetazione per permettere agli automezzi di transitare e rimuovere le macerie di un edificio abbandonato da anni e parzialmente crollato una quindicina di giorni fa.

Pochi conoscono questo fabbricato, perché situato all’interno di una vasta area a verde e nascosto alla vista da un muro perimetrale. E' un edificio storico circondato da terreni che si estendono per quasi tutta la lunghezza di via Dante, ubicato tra un vivavio di fiori e la palestra “Boxe Vesuviana”.

Come ci siano finiti tutti quei rifiuti all’interno dell'area è un interrogativo a cui non sappiamo dare una risposta, visto che non esistono accessi. A meno che qualcuno non si sia esercitato negli anni con il lancio dei sacchetti della spazzatura oltre il muro…

Il problema che si pone ora è rimuovere quei rifiuti. E visto che il varco non è stato ancora chiuso definitivamente, sarebbe opportuno intervenire presso i proprietari e invitarli a pulire l’area, atteso che sotto la vegetazione potrebbe essere nascosta chissà quanta immondizia ancora.

(Nella foto in basso, una panoramica dall'alto dell'area. Contrassegnato in rosso con una x il palazzo semicrollato. La foto è antecedente al taglio della vegetazione)

