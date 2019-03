A cura della Redazione

Una giornata un po' più movimentata del solito quella di domenica 10 marzo al centro commerciale Leroy Merlin di Torre Annunziata.

Intorno alle ore 18,30, i clienti sono stati invitati, tramite un messaggio vocale automatico, ad uscire per un'emergenza in corso. L'allarme è rientrato, però, dopo una decina di minuti solo quando la security si è resa conto che non c'era alcun principio di incendio. Al momento sono ancora sconosciute le cause che hanno generato l'emergenza, anche se si era diffusa la voce di un atto teppistico da parte di alcuni balordi che avrebbero rotto un vetro di una cassetta antincendio. Notizia però non confermata dalla direzione del megastore.

Fortunatamente l'evacuazione si è svolta senza nessun problema e alla fine tutto è ritornato alla normalità.