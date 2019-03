A cura della Redazione

Ore 7,30 di stamani, martedì 12 marzo. Ecco come si presenta il Vesuvio all'occhio della macchina fotografica. La sommità del cratere completamente ricoperta di neve. Le previsioni meteo di un abbassamento delle temperature si sono verificate (si è passati dai 17-18 gradi di ieri agli 8 di stamattina), anche se manca (al momento) il fortissimo vento che ha indotto il sindaco di Napoli De Magistris a tenere chiuse le scuole per oggi.

Non sempre le previsioni di allerta meteo della Protezione civile della Campania colgono nel segno. Per oggi erano previsti forti venti e mari agitati, con abbassamento delle temperature. Fa più freddo, indubbiamente, ma il vento non è fortissimo, almeno in provincia e nella prima mattinata.

Purtroppo dobbiamo abituarci a questi cambi repentini delle temperature, visto che si andrà avanti così, stante le previsioni, fino al mese di maggio. Infatti, secondo gli esperti del “Il Meteo.it” l’Italia si ritroverà per la primavera 2019 in una “ragnatela di temporali”. Gli sbalzi termici dunque saranno comuni da marzo fino a maggio. L’instabilità caratterizzerà sia il meteo dell’Italia che quello dell’Europa e tra il 15 e il 25 marzo dobbiamo aspettarci un colpo di coda dell’inverno, con conseguente pausa anticiclonica di aria calda con picchi di temperature previsti oltre i 25 gradi, soprattutto al sud e sulle Isole. Aprile e maggio secondo “Il Meteo.it” saranno invece caratterizzati da improvvisi temporali e grandinate.

Una primavera decisamente capricciosa.