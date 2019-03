A cura della Redazione

“La paranza delle idee”, è questo il nome della nuova realtà associativa che sta prendendo forma a Torre Annunziata. “L’intento – secondo i promotori – è quello di provare ad individuare ed analizzare le criticità che caratterizzano il territorio, segnalandole e, soprattutto, portandole in evidenza assieme alle possibili soluzioni, così da andare oltre le sterili proteste”.

L’iniziativa ci sembra valida perché non si limita alla critica, di cui siamo tutti molto bravi, ma aggiunge un elemento in più, la proposta, cosa non altrettanto semplice ma molto più interessante delle sterili polemiche.

La nota continua con l’auspicio di “un costruttivo confronto con le altre entità civiche locali e l’adesione di singoli cittadini intenzionati a condividere questo percorso, che negli incontri delle prossime settimane vedrà ultimato il lavoro di definizione dell’atto costitutivo, dello statuto e delle cariche sociali”.

Per i promotori dell’iniziativa la prima questione da affrontare potrebbe essere quella riguardante la Tasi (tassa sui rifiuti). “Sarebbe opportuno comprendere se per il 2019 – si legge - verrà ripristinata la situazione precedente alle variazioni introdotte l’anno scorso, e se effettivamente si concretizzerà la compensazione promessa dall’Ente comunale per coloro che hanno patito questo squilibrio. O se sulla Tari 2019 peserà una quota del debito maturato nei confronti della società Oplonti Multiservizi, ora in liquidazione”.

Nell’augurare buon lavoro alla neonata Associazione, riportiamo una frase di Lev Tolstoj: “Tutte le idee che hanno enormi conseguenze sono sempre idee semplici”.