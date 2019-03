A cura della Redazione

Amministrazione comunale e Confcommercio a confronto.

Nella giornata di ieri, il sindaco Vincenzo Ascione e la neo assessora al Commercio Martina Nastri hanno incontrato una delegazione della Confcommercio di Torre Annunziata, rappresentata dal neo presidente Giuseppe Manto.

Un approccio informale tra gli interlocutori, in vista di un futuro tavolo tecnico allargato alle altre associazioni di categoria per discutere delle tante problematiche che investono il settore.

Nell’ambito dell’incontro si è parlato della crisi dei consumi, dell’abusivismo commerciale e della concorrenza da parte delle medie e grandi strutture di vendita che soffocano i i piccoli esercenti.

Inoltre, si è discusso sulla necessità di rivedere il Siad (Strumento di intervento per l’apparato distributivo), ex Piad, approvato dal Consiglio comunale oltre 15 anni fa.

“L’incontro con la Confcommercio – ha dichiarato l’assessora Nastri – è stato molto positivo ed ha portato all’individuazione di molte criticità del settore. Va anche detto, però, che l’Amministrazione comunale già ha messo in campo alcuni interventi, che vanno dalla verifica a tappeto di tutte quelle attività commerciali soggetto alla Tosap (tassa occupazione spazi e aree pubbliche, ndr) alla lotta all’accattonaggio. Inoltre inizieremo a breve un controllo su tutti i bed and breakfast esistenti sul territorio perché riteniamo che lo sviluppo turistico non possa prescindere da una buona politica di accoglienza. A breve – conclude l’assessora – programmeremo una riunione con tutte le varie associazione dei commercianti, allargata anche alle Commissioni consiliari di competenza, dove saranno discusse le varie problematiche afferenti al commercio locale, cercando, nel contempo, di trovare anche valide soluzioni”.