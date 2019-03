A cura della Redazione

Programmazione della attività culturali, sportive, di spettacolo, di promozione e marketing territoriale per l’anno 2019: la giunta municipale approva l’atto di indirizzo.

«L’Amministrazione Comunale – spiegano gli assessori alla Cultura Aldo Ruggiero e al Marketing Territoriale Martina Nastri – sostiene tutte quelle iniziative promosse dalle associazioni cittadine che puntino alla valorizzazione delle risorse del territorio e alla piena fruizione delle stesse da parte della cittadinanza e di visitatori provenienti da altre città.

La promozione di iniziative proposte dal mondo dell’associazionismo locale concorre al miglioramento dell’immagine del territorio e contribuisce allo sviluppo socio-economico dello stesso».

In quest’ottica, saranno tre i bandi che verranno predisposti dal comune di Torre Annunziata, rivolti a soggetti pubblici e privati: acquisizione proposte di sponsorizzazione di gare sportive e degli spettacoli; selezione manifestazioni d’interesse e proposte di iniziative culturali ed artistiche; proposte di sponsorizzazione per attività di promozione e marketing territoriale. I bandi riguarderanno le attività che si svolgeranno nel corso del 2019 inserite nei seguenti periodi: sportive (stagione estiva giugno-settembre); artistiche e culturali (festa votiva del 5 agosto); artistiche e culturali (festa di San Michele); culturali (Villa del Parnaso e Museo dell’Identità); culturali (Festa del 22 ottobre); artistiche e culturali (festività natalizie); realizzazione del Galà dello Sport per la fine dell’anno; promozione e marketing territoriale.

Ciascun soggetto proponente potrà presentare una sola domanda di contributo relativa ad un solo progetto e aver svolto attività da almeno un anno con annessa documentazione. Inoltre, qualora negli anni precedenti abbiano beneficiato di contribuzioni e vantaggi economici concessi dal Comune, dovranno essere in regola con lo svolgimento delle manifestazioni, con gli adempimenti di rendicontazione e non avere in corso contenziosi e/o morosità di qualsiasi genere.