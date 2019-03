A cura della Redazione

“Giornata della Memoria e dell’Impegno in ricordo delle vittime innocenti delle mafie”.

Il 1 marzo del 2017, con voto unanime da parte della Camera dei Deputati, è stata approvata la proposta di legge che istituisce e riconosce il 21 marzo quale giorno per ricordare gli innocenti che sono stati uccisi della criminalità organizzata.

«E’ fondamentale e allo stesso tempo doveroso – afferma il sindaco Vincenzo Ascione - mantenere vivo il ricordo dei tanti innocenti che, nel corso degli anni, hanno perso la vita per mano delle mafie. Uomini e donne che si sono sacrificati in difesa dei valori dello Stato o semplici cittadini che hanno avuto la forza di non piegarsi alle logiche che le organizzazioni criminali volevano imporre».

Il comune di Torre Annunziata ha aderito, inoltre, a “Cento Piazze per l’Europa”.

L’iniziativa è stata promossa da Legautonomie, associazione da sempre impegnata per la crescita democratica e civile del Paese e in un processo di rinnovamento istituzionale fondato sulla valorizzazione delle amministrazioni locali.

«“Cento Piazze per l’Europa” – spiega il sindaco Vincenzo Ascione – ha l’obiettivo di promuovere gli ideali di pace e di cooperazione sui quali si fonda l’Europa. Con l’adesione a questa iniziativa, l’Amministrazione Comunale intende perseguire l’affermazione dei valori umani e predisporre le condizioni che rendono effettivi i diritti di tutti i cittadini, ispirandosi ai principi di libertà, uguaglianza e giustizia».