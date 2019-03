A cura della Redazione

Stamattina, domenica 24 marzo, l’associazione “Il Golfo delle meraviglie”, ha iniziato la pulizia della spiaggia antistante lo scoglio Di Rovigliano. Spiaggia invasa per lo più da frammenti di canne, provenienti dal fiume Sarno e depositati dalle onde del mare sull’arenile di Rovigliano.

“E’ questo solo il primo di molti appuntamenti – afferma il presidente Lello Buonocore – che vedrà coinvolti volontari, cittadini, giovani e amministratori nei prossimi week end, e fino a quando la spiaggia non sarà completamente ripulita da ogni genere di rifiuto. Ci troviamo al cospetto dell’antico porto di Pompei – conclude Buonocore - e vogliamo che questo pezzo di costa rinasca insieme al suo golfo. Per questo abbiamo bisogno di tutti. Facciamo presto, salviamo la nostra costa”.

Presenti all’iniziativa, oltre al presidente ed una decina di volontari, anche alcuni amministratori comunali: Gaetano Veltro, vicesindaco con delega all’ambiente; Martina Nastri, assessore con delega al marketing territoriale; l'assessora al Bilancio Emanuela Cirillo; i consiglieri Maria Longobardi e Luigi Cirillo.

“Quella di stamani è stata innanzitutto un’iniziativa per sensibilizzare i cittadini ad avere maggior cura del bene comune – afferma Nastri -. Non appena sarà conclusa la pulizia della spiaggia renderemo questo tratto di costa fruibile e in grado di accogliere eventi, concerti e attività ricreative”.

Si spera che per questa estate, come avveniva negli anni addietro, venga rimessa la griglia alla foce del Sarno per evitare che i rifiuti, trasportati dalle acque del fiume, giungano fin sulle nostre spiagge.

Prossimi appuntamenti, sabato 30 e domenica 31 marzo.