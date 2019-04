A cura della Redazione

Il comune di Torre Annunziata aderisce alla “Giornata Mondiale di consapevolezza dell’autismo”.

Oggi 2 aprile, al fine di sensibilizzare e informare l’opinione pubblica su un disturbo del neuro sviluppo che anno dopo anno è cresciuto in maniera esponenziale, si organizzano su tutto il territorio nazionale iniziative ed eventi.

«L’Amministrazione Comunale – afferma l’assessore alle Politiche Sociali, Stefano Mariano – intende promuovere consapevolezza nei confronti di una tematica così delicata quale il disturbo dello spettro autistico. Per tale ragione, nella giornata di oggi, Villa del Parnaso verrà illuminata d’azzurro, e domenica 7 aprile, dalle ore 11 alle ore 13, verrà allestito in Villa Comunale un info point dove verrà distribuito gratuitamente ai cittadini materiale informativo sull’autismo».

L'iniziativa, su imput della Terza Commissione consiliare Pubblica Istruzione, presieduta dalla consigliera Giovanna Cirillo, e composta dai consiglieri Luigi Cirillo Luigi, Raffaele Izzo, Jessica Lucibelli, Massimo Papa, Maria Oriundo e Pierpaolo Telese, si è svolta già l'anno corso con la distribuzione dei testi informativi sull'autismo presso le scuole cittadine. "Quest'anno - afferma la presidente - abbiamo pensato di coinvolgere i cittadini con l'allestimento del gazebo in Villa comunale. Si stima che in Italia vi siano circa 30.000 persone con autismo, molte delle quali non dispongono però di una diagnosi riconosciuta. E’ nostro dovere sociale - conclude Cirillo - fare in modo che la voce di questi cittadini invisibili, prigionieri del silenzio, venga ascoltata".

