Avviso Pubblico per l’accreditamento delle librerie per la fornitura parziale dei libri di testo agli alunni delle scuole primarie e secondarie.

L’Amministrazione Comunale sta realizzando il piano d’intervento per l’assegnazione, a titolo gratuito, attraverso il servizio CouponsBook, una soluzione innovativa per la gestione in forma digitale della fornitura dei libri di testo. L’obiettivo è quello di eliminare lo spreco di carta e semplificare il lavoro svolto dagli utenti, dalle librerie al Comune.

Per la Scuola Primaria sarà utilizzata una cedola virtuale codificata, completa dell’indicazione delle generalità dell’alunno, del genitore, del plesso, della classe frequentata, della sezione e dei titoli dei testi da ritirare; per le Scuole Secondarie di primo e secondo grado sarà utilizzato un voucher completo dell’indicazione delle generalità dell’alunno, del genitore, della scuola e della classe e sezione frequentata e della somma assegnata. Le istituzioni scolastiche interessate, attraverso il portale gestione cedole, a cui potranno accedere anche le librerie, potranno scaricare i codici e i voucher da consegnare ai genitori degli alunni per il ritiro dei testi presso le librerie accreditate.

L’esercente di librerie e cartolibrerie, può accreditarsi presso il Servizio Pubblica Istruzione del comune di Torre Annunziata, presentando la propria istanza all’Ufficio Protocollo di corso Vittorio Emanuele III, 293, oppure iscrivendosi al sistema Couponsbook sul sito www.telemoney.cloud.

I modelli sono scaricabili dal portale istituzionale www.comune.torreannunziata.na.it (area tematica Pubblica Istruzione).

