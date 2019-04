A cura della Redazione

Gioverdì scorso e venuto a mancare Mimmo Maresca, il titolare dello storico negozio Young Line di via Gino Alfani a Torre Annunziata. .

I meno giovani lo ricorderanno sicuramente. Il suo negozio ha vestito generazioni di ragazzi con i suoi jeans. Le migliore marche le trovavi solo da lui. Potevi essere magro, grasso, alto, basso ma trovavi sempre un jeans che ti calzava a pennello. I jeans Lewis, a quei tempi, potevi acquistarli solo al suo negozio.

In queste tristi occasioni, si parla spesso bene della persona che viene a mancare. Ma mai come in questo caso, le parole non sono di circostanza. L’ha fatto benissimo, con poche parole, suo nipote Mimmo con un post pubblicato su facebook. Non non avremmo potuto fare di meglio.

“Un galantuomo, un signore, uomo d’altri tempi che oggi non esistono più – scrive Mimmo - un secondo padre che, insieme al fratello Lello, sono per me da sempre un punto di riferimento. Di un’umanità infinita, ma semplice non sbandierata, un mito di questa città, di una simpatia disarmante, di una praticità emozionante, un maestro di vita per tanti, una colonna portante. Un piccolo genio, uno che non più di tre settimane fa teneva banco in mezzo ai giovani, una persona meravigliosa. Ciao zio Mimmo ... lasci un vuoto enorme ma al contempo riempirai per sempre i nostri cuori”.

La Redazione esprime le più sentite condoglianze alla famiglia dell'amico Domenico, alla moglie Maddalena e ai figli Genni e Maria Pia