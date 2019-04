A cura della Redazione

Iniziativa in Villa Comunale in occasione della “Giornata Mondiale di consapevolezza dell’autismo”.

Nella mattinata di ieri, domenica 7 aprile, è stato allestito un info point dove sono stati distribuiti gratuitamente volumi sul disturbo del neuro sviluppo, e i cittadini hanno potuto ricevere informazioni sulla patologia che anno dopo anno continua a crescere in maniera esponenziale. Ai più piccoli, invece, sono stati donati dei palloncini di colore blu.

L’iniziativa è stata organizzata dall’Amministrazione Comunale di Torre Annunziata grazie al lavoro della III Commissione Consiliare presieduta da Giovannina Cirillo.

«Ringrazio tutti i componenti della Commissione che hanno lavorato in maniera sinergica per la riuscita dell’evento – afferma la consigliera Cirillo -. Il primo passo per abbattere le barriere è la comunicazione. In questa bellissima mattinata di sensibilizzazione sull’autismo, abbiamo voluto coinvolgere i cittadini regalando manuali, libri e materiale sull’argomento per promuovere consapevolezza nei confronti di questo disturbo del neuro sviluppo. C’è stata tanta partecipazione e specialmente tanto interesse da parte della cittadinanza. Un grazie in particolare – conclude - all’Associazione Onlus Irfid di Ottaviano per il materiale didattico donatoci».