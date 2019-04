A cura della Redazione

Concerto di Gerardo Pinto al cine-teatro di Torre Annunziata.

Venerdì 12 aprile alle ore 21,00, “Stasera Napoli”, spettacolo di canzoni classiche napoletane eseguite dal cantante torrese accompagnato da un’orchestra di grandi musicisti: Gennaro Venditto alla chitarra, Pasquale De Angelis al basso, Sasà Piedepalumbo alla fisarmonica, Umberto Leveque alle tastiere, Umberto Arcò al mandolino, Domenico Guastafierro al flauto, Germano Baccaro alla batteria. Parteciperanno alla serata, il cabarettista napoletano Angelo Di Gennaro, con sketch di alta comicità, e Anna Vitiello, con intermezzi teatralizzati..

Gerardo fa il bis dopo aver riscosso un notevole successo nell’esibizione dello scorso 24 gennaio, nell’ambito della rassegna teatrale 2018/19 organizzata dal comune di Torre Annunziata con la collaborazione del Teatro Pubblico Campano. Il pubblico, che gremì in ogni ordine di posto il teatro, rimase piacevolmente sorpreso da quest’artista che ricorda molto, in alcune sue esibizioni, Sergio Bruni, suo maestro e ispiratore.

Anche per venerdì 12 aprile si prevede il sold out . Rimangono ancora pochi biglietti disponibili. Per informazioni 3279732718 - 368211726.

