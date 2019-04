A cura della Redazione

Sessanta scuole per la bonifica del fiume Sarno. Gli alunni dei licei statali Marone di Meta di Sorrento, Lucrezio Caro di Sarno, Pitagora - Croce di Torre Annunziata e dell'istituto superiore Da Vinci di Poggiomarino, di intesa con i dirigenti scolastici, gli studenti ed i genitori di 60 scuole del territorio che hanno aderito al progetto, i sindaci dei 33 comuni dell'area vasta con i parroci e i presidenti delle associazioni, terranno lunedì 15 alle ore 11 presso il liceo scientifico Caccioppoli di Scafati, in via Domenico Velleca, 56, una conferenza stampa per illustrare le iniziative in programma per sensibilizzare le istituzioni nazionali, internazionali e locali sulla urgenza di procedere alla bonifica del fiume Sarno.

Gli studenti, promotori nei giorni scorsi di un appello sul tema consegnato al presidente del Parlamento Europeo, presenteranno la petizione di sensibilizzazione con cui chiameranno alla firma quanti ne condividono gli obiettivi. Sarà altresì esposto il "progetto di collegamento ponti" del fiume elaborato dal sociologo Derrick De Kerckhove, direttore scientifico di Media Duemila.

A conclusione della prima fase di azione realizzata in questi mesi, il 7 giugno prossimo si terranno una maratona ed una manifestazione generale per sollecitare gli interventi di bonifica.