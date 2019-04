A cura della Redazione

Pubblicata ieri, 11 aprile, l’ordinanza del Comando di Polizia Municipale di Torre Annunziata per l’istituzione del divieto di circolazione e di sosta (su i due lati) del tratto di via Gino Alfani, dall’intersezione tra Rampa Nunziante e corso Umberto per domenica 14 aprile dalle ore 9,30 alle ore 13,00

Come da tradizione, il parroco della chiesa della SS. Trinità, don Ciro Cozzolino, organizza per la Domenica delle Palme la processione e la celebrazione dell’Eucarastia sul sagrato della Parrocchia.