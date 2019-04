A cura della Redazione

Striscia la Notizia a Torre Annunziata. Stamattina Luca Abete ha fatto visita agli uffici dell’Asl di via Fusco.

Ma qual è il motivo per il quale le telecamere della nota trasmissione satirica sono venute nella cittadina oplontina? E’ presto detto. Dalle 4 del mattino incomincia la fila per il ritiro del tagliando di prenotazione per la richiesta dell’esenzione ticket per reddito. In fila soprattutto anziani, dalle prime luci dell'alba all’esterno della struttura sanitaria fino all’apertura dello sportello alle ore 8. Poi tutti all’interno fino alle ore 12,00, orario di chiusura. Ma chi sta dentro ha il diritto di rimanervi fino a quando non arriva il suo turno (a volte la fila si esaurisce intorno alle ore 15).

Abete avrebbe voluto incontrare il dirigente dott. Ernesto Esposito, ma si è dovuto accontentare del il suo vice, dott. Eugenio Sellitto. Quale promessa è riuscito ad ottenere questa volta il nostro Abete? Al prossima puntata...

(Nella foto Luca Abete mentre si accinge ad entrare in un ufficio dell'Asl di via Fusco)

Per essere sempre aggiornato clicca "Mi Piace" sulla nostra pagina Facebook