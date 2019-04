A cura della Redazione

L’11 aprile di ogni anno ricorre la Giornata del mare e della cultura marinara, allo scopo di promuovere e sviluppare presso gli istituti scolastici di ogni ordine e grado, la cultura del mare. La Giornata è stata istituita lo scorso anno, al fine di sviluppare tra gli studenti la consapevolezza del mare come risorsa di grande valore culturale, scientifico, ricreativo ed economico.

L'11 aprile si sono svolte manifestazioni in tutta Italia, in collaborazione con la Guardia Costiera, per valorizzare le tradizioni marinaresche del nostro Paese, il patrimonio storico e culturale legato al mare, nella consapevolezza che la scuola rappresenti il miglior veicolo per educare i giovani anche in tale ambito.

L’attività, rivolta in particolare agli studenti, si ricongiunge agli obiettivi e ai compiti della Guardia Costiera, impegnata quotidianamente nella ricerca e soccorso, nella tutela della sicurezza della navigazione, nella difesa dell’ambiente, nella tutela del patrimonio ittico e dell’habitat marino e costiero, nonché in tutto ciò che riguarda gli usi civili e produttivi del mare. Gli uomini, le donne, i mezzi aerei e navali del Corpo hanno partecipato con dimostrazioni pratiche delle principali attività operative della Guardia Costiera e offrendo la propria esperienza all’interno di conferenze e incontri rivolti a cittadini e studenti.

A Torre Annunziata è stata la volta del “progetto Ares”, un percorso didattico intrapreso all’inizio del corrente anno scolastico presso il “Liceo Pitagora-Croce”, e che ha coinvolto quindici ragazzi interessati ad apprendere l’arte del restauro e del disegno CAD relativamente al settore nautico.

Il progetto, presentato ufficialmente presso i locali dell’Istituto nella mattina del 10 aprile, è stato promosso dal Circolo Nautico di Torre Annunziata (C.N.T.A.) e la nascente sezione della Lega Navale olpontina, coordinato da Alessandro Acunzo, istruttore federale di vela, stilato e realizzato insieme ad un gruppo di ingegneri navali e architetti del territorio: Antonio Chini, Elia Genovese, Danilo Nappo.

Fortemente voluto dal preside del Liceo Pitagora Croce di Torre Annunziata Benito Capossela, il percorso didattico ha visto la realizzazione di un intervento di restauro studiato e realizzato su un’imbarcazione a vela donata dalla professoressa Bellerani e da Nicola Iandolo, “Ares”, appartenuta a Placido Barbero, velista il cui ricordo è vivo nel cuore di molte delle persone legate al progetto. Il varo dell’imbarcazione si è svolto appunto in occasione della “Giornata del mare e della cultura marina”, un momento di festa e di celebrazione realizzato in collaborazione con la Guardia Costiera di Torre Annunziata, al comando del tenente di vascello Vito Limanni, che ha accolto da subito e con entusiasmo il progetto. La giornata ha visto altresì la partecipazione del sindaco Ascione e di don Ciro Cozzolino, parroco della SS.Trinità, il quale ha dato la sua benedizione alla nuova vita di Ares.

Il progetto si concluderà con un piccolo corso di vela a bordo dell’imbarcazione, ormeggiata al C.N.T.A., che sarà destinata dalla scuola a progetti futuri al fine di diffondere la cultura del mare e generare input tra i giovani su prospettive professionali future, relative alla nautica da diporto e all’ingegneristica di cantiere.

L’11 aprile - che ha coinvolto anche il cluster marittimo, le associazioni e le organizzazioni impegnate a vario titolo per sostenere la cultura e la tutela dell’ambiente marino - rappresenta un’occasione importante per approfondire il valore di un bene imprescindibile come il mare, per riflettere insieme sugli aspetti e le tematiche legate alla sua conservazione, al suo futuro