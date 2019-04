A cura della Redazione

Avviso Pubblico per la raccolta e lo smaltimento degli oli esausti di origine domestica.

Il servizio consiste nell’allestimento, sul territorio di Torre Annunziata, di postazioni per il conferimento di oli e grassi commestibili esausti provenienti dalle utenze domestiche. I punti di raccolta verranno, in seguito, individuati dal Comune.

Gli operatori economici destinatari dell’Avviso devono essere in possesso dei seguenti requisiti: iscrizione al Consorzio Obbligatorio Nazionale di raccolta e trattamento di oli e grassi vegetali e animali; iscrizione alla Camera di Commercio; iscrizione all’Albo Nazionale Gestione Ambientale per la Categoria 1 (corrispondente al rifiuto oggetto dell’Avviso) e autorizzazione provinciale per lo stoccaggio. Il servizio avrà una durata di cinque anni decorrenti dalla sottoscrizione del contratto.

I plichi, contenenti l’offerta e le documentazioni, devono essere spediti a mezzo raccomandata A. R. del servizio postale o consegnati a mano direttamente all’Ufficio Protocollo del Comune al corso Vittorio Emanuele III, 293, entro e non oltre le ore 12 di lunedì 13 maggio, pena l’esclusione.

E’ possibile consultare l’Avviso Pubblico sul portale istituzionale www.comune.torreannunziata.na.it.