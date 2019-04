A cura della Redazione

Realizzazione di una rete integrata nel progetto “Piazza WiFi Italia”, approvazione e stipula della convenzione tra il comune di Torre Annunziata e la Società Infratel Italia S.p.a.

L’attività progettuale, fortemente voluta dal Ministero dello Sviluppo Economico, ha come obiettivo quello di permettere a tutti i cittadini di connettersi, gratuitamente e in modo semplice tramite l’applicazione dedicata, ad una rete wifi libera e diffusa su tutto il territorio nazionale.

«Abbiamo già provveduto a registrare il nostro Ente sul portale dedicato – afferma l’assessore ai Lavori Pubblici, Luigi Ammendola -. La Società Infratel, con la quale abbiamo stipulato una convenzione, provvederà alla progettazione esecutiva, all’installazione e configurazione di tutti gli apparati. Il Comune fornirà esclusivamente l’alimentazione elettrica e la connessione ad internet per un periodo di almeno tre anni».

In seguito verranno individuati, su proposta dell’Amministrazione Comunale, i punti più adatti sul territorio cittadino per l’installazione di tre postazioni per la rete wifi.