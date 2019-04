A cura della Redazione

Posti auto per disabili occupati, un diritto negato ai più deboli.

Sono continue le denunce che pervengono da parte di cittadini in possesso del permesso per sostare con l’auto negli stalli a loro riservati, ma che purtroppo trovano spesso il posto occupato da auto non autorizzate.

Adele Manzo, una cittadina di Torre Annunziata, disabile al 100 per cento, ha pensato così di scrivere al sindaco Vincenzo Ascione e proporre, come lei stesso scrive “l’adozione di un dispositivo che potrebbe scoraggiare questi automobilisti furbetti e incivili. Oggi – scrive – è possibile mettere in pratica un’idea semplice e ovvia, per diffondere cultura, più che per difendere un diritto, per sensibilizzare ed educare più che per vietare”.

Ma di cosa si tratta? E lei stesso a spiegarlo nella lettera: “E’ un dissuasore sonoro, Tommy, per posteggi disabili, ma ancora in fase di sperimentazione da parte dell’Aci, che prevede possa entrare nella fase di diffusione sul territorio nazionale per la fine dell’anno 2019. La diffusione e la gestione del prodotto – continua - sarà affidata in concessione all’azienda aggiudicataria che provvederà a proporre l’adozione del dispositivo alle Amministrazioni comunali. La conclusione dell’iter di gara è prevista, appunto, per la fine del 2019”.

Ma come funziona Tommy? E' una piastra quadrata con i lati di circa 30 cm ciascuno e funziona in modo estremamente semplice: Viene installata a terra nello spazio sosta riservato, e, tramite un sensore, verifica l’occupazione dell’area da parte di un autoveicolo, attivando un segnale sonoro in presenza di veicoli non autorizzati. L’allarme si interrompe quando il parcheggio viene liberato dal trasgressore oppure quando viene disattivato tramite il telecomando abilitato fornito in dotazione al titolare della concessione. In questo modo sarà possibile tutelare i posti auto riservati al parcheggio per i disabili assegnati con concessione.

Adele Manzo conclude la sua lettera auspicando che l'Amministrazione comunale si faccia carico dell'iniziativa "e non lasci tanti cittadini disabili e assegnatari di stalli in balia dell'inciviltà di alcuni automobilisti". E per rafforzare ulteriormente questa sua proposta, lancia, unitamente al suo gruppo Oplonti 5Stelle, una petizione on line, invitando i cittadini a firmare (http://chng.it/gSdhxgNS)

Per essere sempre aggiornato clicca "Mi Piace" sulla nostra pagina Facebook