Area di crisi all’interno del Forum Giovani di Torre Annunziata. Tre componenti dell’organismo hanno presentato una richiesta al sindaco Vincenzo Ascione per l’attivazione del 'Mediatore' “per insanabili conflitti con coordinatore del Forum”.

Il Mediatore è un organismo composto dall’assessore alle Politiche Giovanili (Martina Nastri) o sindaco, un dipendente del Centro Informagiovani e un giovane che eserciti professioni legali under 35 residente a Torre Annunziata. Il suo compito è quello di dirimere le controversie sorte all’interno dell’organismo.

I ricorrenti denunciano “irregolarità sia nelle procedure di convocazione dell’Assemblea sia nella scrittura e tenuta dei registri verbali, evidenziando uno scarso coinvolgimento alla partecipazione da parte del coordinatore, Gaetano Ruggiero”.

Non si è fatta attendere la risposta del coordinatore Ruggiero: "Innanzitutto dei tre firmatari della richiesta solo Alessandro Cirillo è legittimato a farlo - afferma Ruggiero -. Claudio Amatrudo è stato espulso dal Forum per gravi comportamenti e Francesco Maria Fiorentino, che ha votato l'espulsione di Amatrudo, non vi fa più parte in quanto ha superato il 30esimo anno di età. Ciò detto, le accuse che mi vengono mosse sono completamente infondate ed è fin troppo facile dimostrarlo. Vorrei sottolineare, invece, come Amatrudo sia considerato, non solo dal sottoscritto ma anche dai cooordinatori che mi hanno preceduto, un "guastatore" , uno che non fa altro che creare dissapori all'interno dell'organismo".