A cura della Redazione

La nascita di un figlio rappresenta sempre un evento eccezionale. E’ la gioia più grande che due genitori possono provare quando mettono al mondo il frutto del loro amore.

Sono tante le emozioni che si provano in un momento così speciale. La nascita del proprio figlio rappresenta un giro di boa, il momento della verità, quello in cui si materializzano tutti i sogni di nove mesi. E di fronte a tanta felicità non tutti reagiscono allo stesso modo: c’è chi piange, chi rimane senza parole, chi esce “fuori di testa” dalla gioia. E si vorrebbe gridare al mondo intero le emozioni che si provano in quel momento.

Una tradizione che è rimasta nel tempo è quella di appendere fuori dall’uscio di casa un fiocco azzurro o rosa a seconda del sesso del nascituro. Ma non ci sono limiti alla inventiva dei neo genitori, talvolta con iniziative molto originali.

E’ il caso dei genitori dei piccoli Gennaro e Salvatore (due diverse famiglie), che hanno voluto esternare la loro gioia affiggendo uno striscione di benvenuto ai loro figli tra un capo all’altro della stradina dove abitano (via Asilo Infantile). Il primo dice: "E' nato Gennaro", il secondo, di qualche mese fa: “E’ nato il piccolo principe Salvatore”.

E di fronte a tanta esuberanza, la redazione del giornale non può che condividere la gioia dei genitori esprimendo loro i più sinceri auguri.

