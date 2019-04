A cura della Redazione

“ Salviamo il complesso monumentale degli Incurabili”. L'appello parte dalla provincia e porta la firma di Gennaro Torrese, presidente del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Torre Annunziata, che vuole promuovere una serie di iniziative per affiancare le istituzioni in questa grande emergenza.

“ Accanto ad un Stato affaticato ed appesantito da mille problemi – afferma Torrese – le energie civili di Ordini professionali, Istituzioni Finanziarie, Organizzazioni industriali, Associazioni Culturali, semplici cittadini sono chiamate ad essere motore e carburante di un’azione tempestiva e salvifica” .

Dunque, è la proposta di Gennaro Torrese, come Ordine degli Avvocati di Torre Annunziata “intendiamo promuovere e sollecitare nei consessi nei quali siamo presenti, in particolare nella Consulta delle Professioni, ogni utile iniziativa atta a consentire l’avvio immediato dei lavori di restauro conservativo e di ripristino che possano assicurare nel più breve tempo possibile, nel rispetto dei vincoli vigenti, la riconsegna del complesso alla città ed al mondo intero. Il mondo conosce poco dello splendore artistico ed umano del complesso degli “Incurabili”, ma chi lo ha conosciuto – conclude Torrese – ha provato altrettanto stupore e rispetto. Stupore per la grandiosità artistica e rispetto per la nostra cultura, la nostra storia, il nostro grado di civiltà. Non possiamo rimanere silenti ed indifferenti a tanto decadimento. A non perdonarcelo sarebbero innanzitutto le nostre coscienze e le generazioni future”.