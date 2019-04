A cura della Redazione

"Insieme possiamo liberarci dalla plastica monouso, ognuno deve fare la propria parte".

L'appello giunge dagli attivisti del Meetup Oplonti 5 Stelle e dalle associazioni affinché il Comune di Torre Annunziata metta al bando la plastica per favorire la sostenibilità ambientale. "Ogni anno 8 milioni di tonnellate di rifiuti plastici vengono riversati nei nostri mari. Diventare un Comune plastic-free è possibile ma occorre dare un segnale forte", scrivono i promotori dell'iniziativa, che porta la firma del Gruppo politico locale Oplonti 5 Stelle, della portavoce del Comitato Salera, Pina Valente, dei portavoce del Comitato Spolettificio, Luisa De Caro e Salvatore De Simone, del portavoce del Comitato Ge te del Sarno, Orfeo Mazzella, del portavoce del MoVimento Insieme per Torre, Luciano Donadio, e dei portavoce del Comitato Rovigliano, Vincenzo Gallo e Massimo Buondonno.

"Rivolgiamo al sindaco Vincenzo Ascione e a tutti gli amministratori di Torre Annunziata una accorata richiesta al fine di adottare una serie di misure finalizzate ad abolire l’uso della plastica monouso - scrivono -. Tra queste: l’eliminazione di tutti gli articoli in plastica monouso nelle sedi Comunali e di competenza; la installazione di erogatori di acqua alla spina allacciati alla rete idrica, eliminando la vendita di bottiglie di plastica dai distributori; fornire o invitare i dipendenti comunali a portare una propria tazza o borraccia per consumare le bevande; non utilizzare plastica monouso durante riunioni o eventi; proporre ai dipendenti percorsi virtuosi per diventare sempre più plastic-free; e infine promuovere campagne di sensibilizzazione per i cittadini, imprese e commercianti affinché si facciano ambasciatori della campagna plastic-free".