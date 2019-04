A cura della Redazione

Si è rivelato un autentico successo Investing Napoli 2019, evento esclusivo dedicato al mondo degli investimenti finanziari che, in questa sua ultima edizione, ha previsto delle interessanti novità.

L’appuntamento si è tenuto a Napoli venerdì 29 marzo 2019 presso la location Terminal Napoli Spa – Molo Angioino Stazione Marittima, ed è durato dalle 8,45 fino alle 18,30.

In molti hanno definito Investing Napoli il più importante evento gratuito dell’anno per quel che riguarda tale tematica, e in effetti quest’appuntamento partenopeo ha saputo fornire delle indicazioni assai preziose a chi desidera compiere degli investimenti finanziari.

Espositori, partner e relatori di grande blasone

Gli espositori che hanno scelto di presenziare a Investing Napoli, d’altronde, non hanno bisogno di presentazioni, e sono un emblema dell’importanza di tale appuntamento: si spazia da UniCredit a Deutsche Bank, da BNP Paribas a Banca IMI.

Altrettanto blasonati sono stati i brand partner, tra i quali è possibile citare TradingView, Money.it, Mediosfera, Investire.biz, Hoepli, solo per fare alcuni esempi.

Sono stati tantissimi i professionisti che hanno preso parte a Investing Napoli proponendo degli interessanti speech: presso l’evento partenopeo sono intervenuti docenti universitari, coach, analisti, consulenti finanziari, giornalisti e anche numerosi trader indipendenti.

La struttura che ha ospitato l’evento è stata articolata in 5 diverse sale, ognuna delle quali è stata dedicata ad una determinata tematica.

Nello specifico, sono state messe a disposizione dei partecipanti la Sala Educational 1 e la Sala Educational 2, cui si sono aggiunte la Sala Primi Passi, rivolta a chi non ha nessuna esperienza in fatto di investimenti finanziari, la Sala Invest e la Sala Trading.

Il Trading, una delle tematiche più dibattute

La Sala Trading è stata sicuramente quella più gettonata, e la cosa non stupisce, dal momento che il trading consente, oggi, di compiere degli investimenti in modo del tutto autonomo e comodamente da casa, collegandosi a delle piattaforme dedicate.

Ovviamente il Trading non è un “gioco”, il Trading è a tutti gli effetti un modo di investire i propri soldi, di conseguenza l’eventualità che il capitale vada perduto non può essere certo esclusa.

Alla luce di questo è fondamentale che il trader si affacci a questa disciplina con la giusta consapevolezza, e soprattutto che esegua i suoi investimenti in modo oculato, seguendo dei criteri ben precisi: il Trading non richiede fortuna, bensì preparazione e pianificazione.

Sono state davvero moltissime le tematiche correlate al Trading che sono state affrontate durante quest’evento tenutosi a Napoli, e in questo settore le novità sono praticamente all’ordine del giorno.

Un argomento sempre molto ricorrente è quello legato alla scelta del broker presso il quale investire: non tutte le piattaforme dedicate al Trading sono uguali e rivolgersi a delle realtà affidabili al 100% è fondamentale per evitare di incappare in brutte sorprese, e diversi relatori hanno avuto modo di esprimere la propria opinione su quali siano le piattaforme di Trading più interessanti.

Il mondo del Forex, un altro argomento assai gettonato

Ampi spazi sono stati inoltre dedicati al cosiddetto Forex, tipologia di investimento finanziario che si fonda sullo scambio strategico di valute.

Anche per compiere questo genere di operazioni è sicuramente molto importante scegliere in maniera oculata le piattaforme a cui far riferimento, e per chi ha appunto l’esigenza di scegliere un broker può essere interessante consultare Metatrader 5, una risorsa messa gratuitamente a disposizione dal portale InvestinGoal la quale indica appunto i migliori forex broker.

Investing Napoli avrà sicuramente chiarito molti dubbi alle persone inesperte in fatto di investimenti finanziari e avrà allo stesso tempo aperto orizzonti molto interessanti agli investitori già esperti, soprattutto per quel che riguarda il mondo del Forex e quello del Trading.

L’edizione 2019, dunque, è sicuramente riuscita a consolidare in maniera ulteriore l’importanza di quest’evento a livello nazionale.