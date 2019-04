A cura della Redazione

Verde pubblico: indetta la gara per potatura e sagomatura di alberature di medio ed alto fusto ubicate sul territorio cittadino.

Il servizio, precedentemente affidato alla società in house del comune di Torre Annunziata “PrimaVera S.r.l.”, è scaduto lo scorso 23 aprile.

«Abbiamo dato seguito ad una delibera di Consiglio Comunale del 20 dicembre 2018 – afferma l’assessore al Verde Pubblico, Martina Nastri – con la quale si è stabilito di esternalizzare il servizio di manutenzione del verde pubblico urbano ad una ditta specializzata. L’affidamento avrà una durata di otto mesi, in questo modo riusciremo a garantire il buono stato di giardini, alberature e aiuole in diverse aree di interesse collettivo e a preservare l’aspetto della città durante gli eventi più importanti per la comunità. Alla scadenza degli otto mesi – conclude l’assessore - verrà indetta una nuova gara con la quale il servizio verrà affidato per un periodo molto più lungo».

L’affidamento avverrà mediante procedura negoziata attraverso una richiesta di offerta - secondo il capitolato speciale d’appalto redatto dal Responsabile Unico del Procedimento, ing. Luigi Gaglione - che il Comune invierà ad almeno cinque ditte specializzate individuate nel Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (M. E. P. A.).