Il 2019 secondo le previsioni sarebbe dovuto essere un anno di transizione, per il settore del gioco online. Tuttavia i dati già pubblicati durante il primo trimestre, impongono un cambio di guardia, a livello analitico, per il comparto dei casinò online.

Ci sono in effetti due aspetti nuovi, di cui bisogna tenere conto: le attrattive legate ai casinò online, le performance che sono state registrate durante i primi mesi del nuovo anno. Era da tempo che il comparto del poker online, destava qualche apprensione, per via di dati non all’altezza, rispetto agli anni precedenti. Questa emorragia di utenti meno attivi è diventata palese ed è emersa maggiormente, tra la fine del 2018 e l’avvio del nuovo anno.

In effetti è l’unico comporto che sta dando problemi di questa natura, visto che tutti gli altri dati risultano invece essere in attivo; gli skill games in particolare, denotano delle buone performance, seguendo di fatto un trend che già era iniziato durante la seconda parte dell’anno passato.

Le cifre indicano come il trend del 2019 possa già essere definito molto promettente, per il casinò online, visto che si aggiungono ai dati già pubblicati in precedenza, questi 72, milioni di euro, che tradotti in una stima percentuale sono il 19,8% in più rispetto allo stesso periodo dell’anno passato.

Dati che in chiave percentuale stanno per raggiungere il +20% in più, rispetto ai dati già analizzati e messi in bilancio, anche se potrebbe esserci una flessione durante la seconda parte dell’anno, specialmente in relazione al fatto che durante il mese di luglio entrerà in vigore a pieno titolo lo stop alla pubblicità contenuto all’interno del Decreto Dignità.

Per il momento però è bene ribadire come il comparto delle app di giochi, per tablet, smartphone e telefoni evoluti, sta dando i migliori risultati. In effetti sono proprio quelle realtà di gioco ad aver dato una scossa significativa a questo tipo di mercato. Bene anche l’offerta legata al betting online, le scommesse sportive, come già visto durante il 2018, sono diventate una realtà su cui il gioco online ha costruito molto, e continuerà a farlo anche negli anni futuri.

E’ ancora presto fare delle previsioni su come questo 2019 potrebbe concludersi, mentre è evidente che il lavoro di programmazione e di innovazione, sta continuando a dare risultati molto favorevoli e positivi. Non è un caso se durante gli ultimi anni i dati sono stati quasi sempre positivi, mentre il settore delle poker room, risente anche del fatto che c’è stato un calo significativo, sia per quanto concerne la domanda, sia per l’offerta, visto che il momento di maggior interesse mediatico, per il poker sportivo, pare essere terminato.

Una questione che tuttavia passerà in secondo piano, visto che a breve verranno pubblicate le linee guida legate al divieto di pubblicità per il gioco d’azzardo, contenute nel Decreto Dignità. Secondo i rumors più accreditati, i divieti riguardano tutto il circuito del gioco, fatta esclusione per la comunicazione di tipo preventivo, per il fenomeno del gioco d’azzardo digitale. Il divieto per ogni forma di contenuto commerciale del gioco con vincita in denaro, dovrebbe diventare operativo e definitivo, a partire dal prossimo luglio 2019.