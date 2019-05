A cura della Redazione

Otto auto-negozi sulla darsena dei pescatori a Torre Annunziata, l'Amministrazione ha pubblicato il relativo il bando per disciplinare, finalmente, l'area di ristoro antistante il porto oplontino, dove ogni estate si collocano improvvisati venditori di bibite e panini.

L’oggetto dell’Avviso prevede l’assegnazione in concessione di un’area demaniale marittima di 52 mq., suddivisa in otto aree di ristoro di superficie uguale.

Per partecipare al bando, gli interessati dovranno far pervenire la documentazione all’Ufficio Protocollo del Comune entro le ore 12 di martedì 21 maggio, pena l’esclusione. Sarà possibile presentare la propria istanza nei seguenti modi: mediante consegna a mano all’Ufficio Protocollo di corso Vittorio Emanuele III, 293; a mezzo servizio postale, tramite raccomandata con ricevuta di ritorno; a mezzo di agenzia di recapito autorizzata, con ricevuta di ritorno. Farà fede come data di arrivo esclusivamente il timbro dell’Ufficio Protocollo.

E’ possibile consultare il bando sul portale istituzionale www.comune.torreannunziata.na.it.

«L’obiettivo dell’Amministrazione Comunale – spiega l’assessore al Commercio, Martina Nastri – è quello di attuare le previsioni programmatiche di riqualificazione territoriale, garantendo un’ampia fruizione delle aree e un miglior servizio alla collettività. In questo modo proseguiremo nel processo di recupero del decoro dell’area portuale. La darsena dei pescatori – conclude – dovrà rappresentare un punto strategico per lo sviluppo di attività turistico-ricettive, anche in considerazione della vicinanza con i lidi del litorale che già rappresentano un’attrattiva importante».