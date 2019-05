A cura della Redazione

Lavori di completamento del sistema fognario e del manto stradale, pubblicate le ordinanze sulla viabilità a firma del comandante della Polizia Municipale, capitano Enrico Ambrosetti.

Dalle ore 6 lunedì 6 maggio alle ore 18 di venerdì 31, causa lavori di completamento della rete fognaria, è stato disposto il divieto di circolazione e sosta con rimozione coatta in via IV Novembre, dall’intersezione con via Vittorio Veneto fino al civico 78, e nel tratto iniziale di via Vagnola (lato mare – direzione Napoli).

Inoltre, dalle ore 8 di lunedì 6 alle ore 18 di giovedì 9 maggio, per consentire i lavori di ripristino del manto stradale, sarà istituito il divieto di circolazione e sosta con rimozione coatta su entrambi i lati di via Margherita di Savoia e via Elena.