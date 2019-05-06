A cura della Redazione

Nominati i 208 scrutatori distribuiti sui 52 seggi del territorio di Torre Annunziata. Accanto al cognome e nome dello scrutatore vi è il sesso, la sezione in cui dovrà svolgere il suo compito e l'età. Le Elezioni Europee si terranno domenica 26 maggio dalle ore 7,00 alle ore 23,00. Subito dopo si procederà con lo spoglio delle schede. 

In ciascun seggio saranno presenti quattro scrutatori, un presidente ed un segretario. Gli scrutatori compresi nell'elenco devono presentarsi all'Ufficio elettorale del comune di Torre Anunziata (piazza Nocotera, ore ufficio) per ritirare la relativa nomina. Infatti quest'anno, a differenza degli anni precedenti, non ci sarà la notifica direttamente a domicilio dello scrutatore nominato.

Di seguito l'elenco completo dei 208 scrutatori in ordine alfabetico:

ACUNZO ALESSIA F 1 21
AIELLO SALVATORE M 2 48
ALBANO ENZA F 22 50
ALESSANDRELLA MARCO M 23 18
ALTURA ADELAIDE F 41 33
AMATO LAURA F 50 38
AMMIRATI FELICE ANTONIO M 35 26
AMORUSO BARBARA F 48 52
AMURA CONCETTA F 11 45
APUZZO GIUSEPPE M 9 41
ARICO' FEDERICA F 27 29
ASCIONE SERENA F 16 24
AUTIERI MARIO M 9 29
BAGNARA VIRGINIA F 8 46
BALZANO VINCENZO M 5 38
BOZZI NICOLA M 14 50
BRENZINI CIRO M 6 47
BRUNO ROSA F 29 29
BUO ROSALIA F 14 54
CARFORA ANGELA F 18 21
CARLINO MARCO M 8 27
CAROTENUTO ANTONIO M 1 37
CAROTENUTO FILOMENA F 18 46
CAROTENUTO RAFFAELLA F 27 22
CASCONE CIRA F 40 46
CASO ANNA F 22 27
CASSESE ANGELA F 12 46
CASTELLUCCIO ORIANA F 13 31
CHERILLO MARTINA F 5 28
CHERILLO ROSSANA F 43 24
CHIACCHIERA GEORGIANA F 2 27
CHIOCCHETTI MARCO M 15 34
CIMMINO LUCIA F 17 46
CIRILLO AGNESE F 26 35
CIRILLO ALDO M 19 21
CIRILLO ANIELLO M 52 21
CIRILLO LUIGI M 21 28
CIRILLO MARIA GRAZIA F 21 33
CIRILLO VALENTINA F 22 34
CONATO CATELLA F 4 35
CONTIERI ALFONSO M 24 23
COPPOLA ADELE F 25 21
COPPOLA LUCIA F 23 25
CURCIO GIUSEPPE M 26 59
CUTRUPI DEMETRIO M 16 54
DANIELE ANNALISA F 30 23
DATTILO GIUSEPPINA F 37 25
D'AVINO DANILO M 33 23
D'AVINO LUCIO M 28 27
DE CARLUCCIO VINCENZO M 9 29
DE SIMONE AMEDEO M 6 25
DE SIMONE GIOVANNI M 3 25
DE SIMONE SALVATORE M 32 43
DI CAPUA MARIAROSARIA F 24 21
DI DONNA PIETRO M 34 27
di PALMA LUCIA F 7 40
DI SALVATORE ORNELLA F 29 33
DI SARNO GIOVANNI M 2 23
DONADIO PASQUALE M 27 21
ENZINI MARIA F 30 49
ESPOSITO ANTONIO ALBERTO M 45 21
ESPOSITO GIOVANNA F 28 35
ESPOSITO MARIA F 31 24
ESPOSITO RAFFAELE M 28 24
ESPOSITO OREFICE BENEDETTA F 30 26
EVACUO ANNA F 31 33
FANTINO TIZIANA F 36 51
FEDERICO MARIAGRAZIA F 33 41
FOGLIAMANZILLO LUISA F 26 28
FONTANELLA LOREDANA F 38 41
FORTUNATO CARMELA F 49 47
FORTUNATO SIMONA F 36 21
GALLO ANNA ROSARIA F 50 30
GALLO ANTONINA F 47 25
GALLO FILOMENA F 50 54
GALLO IMMACOLATA F 41 33
GALLO SARA F 7 21
GAROFALO VALENTINA RITA F 10 26
GENOVESE CARMINE M 37 40
GENTILE GUIDO M 39 42
GIORDANO SONIA F 1 51
GIRASOLE CARMELA F 7 52
GLORIA GIUSEPPE M 38 38
GRIMALDI ANNA F 13 24
GUARRO IOLANDA F 40 30
GUARRO SALVATORE M 17 28
GUARRO VALERIA F 44 22
GUIDO GIUSEPPE ROBERTO M 32 20
IMMOBILE FRANCESCA F 49 40
IMPERATORE ANTONELLA F 42 21
IORIO MARIA ROSARIA F 41 52
IOVANE ALESSIA F 42 25
IOVANE FRANCESCO PIO M 2 23
IOVANE LUCA M 43 34
IZZO ASSUNTA F 39 55
LA FELTRA MICHELA F 8 21
LA TORRE DANIELA F 5 29
LANZARA FRANCESCA F 7 40
LEGORANO ROSA F 46 26
LETTIERI SIMONA F 11 24
LUBRINO COLOMBA F 20 21
LUONGO ILARIA F 5 28
LUSTRI ANNA F 42 41
MACHINE' EMILIO M 52 27
MAIORINO LUISA F 27 40
MANCO GIUSEPPINA F 9 21
MANCO MARIANEVE F 10 47
MARANO FRANCESCO M 28 24
MARCO AMEDEO M 19 64
MARESCA MARCO M 12 21
MARESCA MARIA F 15 42
MARESCA NUNZIATA F 17 19
MATRONE FABIO M 37 40
MATRONE MARTINA F 20 30
MONACO BIANCA F 10 53
MONACO GIOVANNI M 44 23
MONSURRO' GENNARO M 15 35
MOTTOLA ANGELA F 38 49
NELLA VALERIA F 13 21
NOCERINO MARIA F 12 61
NOCIGLIO MARIANEVE F 21 51
NOLANO ORNELLA F 3 34
OLIGO ILARIA F 17 25
OLIVA ANITA F 44 24
OLIVA FRANCESCA F 39 27
OLIVA GIANLUCA M 37 19
OLIVANO RITA F 46 36
PALERMO ALESSANDRO M 23 21
PALMIERI MARIA F 32 27
PALOMBA ANNALAURA F 12 20
PALUMBO AMEDEO M 19 22
PALUMBO ANTONIO M 33 26
PALUMBO RAFFAELA F 25 52
PANTALEONE GIANLUCA M 14 29
PANTALEONE GIUSEPPE M 36 34
PAPARO GIUSEPPE M 21 41
PASSEGGIA CIRO M 20 42
PATAVINI IVANA F 29 31
PETRILLO ANNUNZIATA F 26 52
PISCICELLI LUISA F 11 54
PORCIELLO NUNZIA F 25 47
PREVEGGENTI GIUSEPPE M 3 62
PREVEGGENTI LUCIA F 24 37
RAIA TERESA F 46 21
RAIOLA MARIA MICHELA F 23 70
RAIOLA SARA F 38 22
RANIERI ANTONIETTA F 43 31
RISO FEDERICA F 39 19
ROMANO GIANMARCO M 24 21
RUOTO ANTONELLA F 52 39
RUSSO ALESSANDRA F 44 25
RUSSO FILOMENA F 19 36
RUSSO RAFFAELE M 25 32
RUSSO SALVATORE M 41 40
RUSSO SILVIA F 40 28
RUSSO YLARIA F 18 24
RUSSOMANNO ANNA F 45 46
SABATINO MARIA LAURA F 30 22
SACCO GIUSEPPINA F 35 28
SAGGESE MARIAGRAZIA F 3 50
SALERNITANO NADIA F 1 33
SALVATORE DOMENICO M 45 26
SANGIOVANNI ARMANDO CIRO ANTONIO M 32 43
SANNINO ANGELA F 43 45
SANNINO ANNA ANGELA F 15 45
SBRIZZI MARIANO FRANCESCO M 46 31
SCARPA ROSARIA F 52 26
SCELZO SERENA F 20 21
SCHETTINO EMANUELA F 42 31
SCIPPI GIOACCHINO PIETRO M 40 33
SCOGNAMIGLIO ROBERTA F 50 26
SENTIERO RAFFAELE M 34 20
SENTIERO VINCENZO M 8 20
SEQUINO SONIA F 6 28
SERVILLO ADELE F 47 61
SETARO RITA F 31 26
SOLIMENO BIANCA F 45 22
SOLIMENO SALVATORE M 16 45
SOLOFRA GIANCARLO M 49 21
SOLOFRA MARIA F 4 36
SOLOFRA MARIA ANNA F 34 29
SORRENTINO FRANCESCA F 34 31
SPANO RITA F 10 24
TAVASSI PAOLA F 11 21
TEANO MARIA GRAZIA F 35 43
TESSITORE ADELE F 31 29
TUFANO CLAUDIA F 51 19
TUFANO VINCENZA F 13 57
TUFARELLI ALFONSO M 48 56
TUFARELLI CHIARA F 47 22
TURRI ALESSANDRO M 4 23
ULIANO GENNARO M 35 25
VALENTE GIUSEPPINA F 33 53
VANGONE ROSA F 48 29
VERLANTI GIOVANNA F 47 19
VIANELLO DANIELE M 29 26
VILLANI COLOMBA F 49 42
VILLANO RAIMONDO M 16 56
VISCIANO CARLA F 4 42
VISIELLO BENEDETTA F 51 27
VITIELLO ASSUNTA F 18 54
VITIELLO CARMELA F 51 26
VITIELLO ENRICO M 14 61
VITIELLO GIUSEPPE M 48 28
VITO GAETANO M 51 39
ZAVARESE GIULIO M 6 27
ZAVOTA TERESA F 22 52
ZIVERI SERENA F 36 45