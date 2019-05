A cura della Redazione

Nominati i 208 scrutatori distribuiti sui 52 seggi del territorio di Torre Annunziata. Accanto al cognome e nome dello scrutatore vi è il sesso, la sezione in cui dovrà svolgere il suo compito e l'età. Le Elezioni Europee si terranno domenica 26 maggio dalle ore 7,00 alle ore 23,00. Subito dopo si procederà con lo spoglio delle schede.

In ciascun seggio saranno presenti quattro scrutatori, un presidente ed un segretario. Gli scrutatori compresi nell'elenco devono presentarsi all'Ufficio elettorale del comune di Torre Anunziata (piazza Nocotera, ore ufficio) per ritirare la relativa nomina. Infatti quest'anno, a differenza degli anni precedenti, non ci sarà la notifica direttamente a domicilio dello scrutatore nominato.

Di seguito l'elenco completo dei 208 scrutatori in ordine alfabetico: