A cura della Redazione

Il Direttore Marittimo della Campania, Contrammiraglio Pietro Vella, si è recato in visita presso l'Ufficio Circondariale Marittimo di Torre Annunziata.

Il Contrammiraglio Vella è stato ricevuto dal Capo del Compartimento Marittimo di Castellammare di Stabia, Capitano di Fregata Ivan Savarese e dal Comandante dell’Ufficio Circondariale Marittimo di Torre Annunziata, Tenente di Vascello Vito Limanni, i quali hanno illustrato le caratteristiche del porto, del litorale di giurisdizione e le attività principali svolte a favore della comunità locale.

Dopo la firma del libro d'onore e la tradizionale consegna del crest, il Direttore Marittimo ha inoltre incontrato il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Torre Annunziata, Dott. Alessandro Pennasilico, al quale è stato garantito l’impegno costante dei comandi dipendenti nello svolgimento delle specifiche funzioni di polizia giudiziaria esercitate dal Corpo delle Capitanerie di porto.

Il Contrammiraglio Pietro Vella ha infine incontrato il personale militare e civile dipendente, al quale ha espresso parole di vivo apprezzamento e gratitudine per l’attività quotidianamente svolta a favore della collettività e per esaltare la funzione marittima in un territorio importante per tradizione e vocazione marinara.