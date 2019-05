A cura della Redazione

L'Associazione Rete Vesuviana per la Ospitalità Diffusa ha siglato una convenzione per dotare le strutture ricettive associate di un App per favorire e migliorare l'accoglienza degli ospiti e gestire i rapporti con i partner che dispensano servizi turistici, con primaria società del settore ICT.

Tutto quanto in nome dello sviluppo turistico del territorio attraverso l'affermazione del Manifesto dell'Ospitalità Diffusa Vesuviana che è giunto alla seconda stagione.

L'App è uno strumento digitale innovativo in esclusiva per gli associati AreV-OD.

Chi fosse interessato può contattare l'Associazione per conoscere requisiti e modalità per associarsi.

(comunicato AreV-OD)