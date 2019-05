A cura della Redazione

Un vero e proprio tour del benessere organizzato dall’Azienda Sanitaria Napoli 3 Sud che mette a disposizione le propri strutture nel segno della prevenzione e non solo.

Stamattina, lunedì 13 maggio, a Torre Annunziata in piazza Ernesto Cesàro, un grosso automezzo attrezzato a centro medico è posizionato al centro della piazza, che per l'occasione è stata chiusa al traffico veicolare.

Con il progetto Pienz' a salut e puort' n'amico i medici e gli operatori dell'Asl Napoli 3 eseguiranno pap test per le donne (età compresa tra i 25 e i 64 anni), consegnareanno i kit per la diagnosi precoce del tumore del colon retto (uomini e donne tra i 50 e i 74 anni), prenoteranno mammografie (donne di età compresa tra i 25 e i 64 anni). Infine effettueranno spirometrie ed ecografie per la prevenzione dell’aneurisma dell’aorta addominale.

L’iniziativa si inquadra nelle scelte della direzione strategica Asl Napoli 3 Sud rivolte al coinvolgimento diretto dei cittadini, anche attraverso l’impegno dei medici di famiglia, nei programmi di screening e di prevenzione data la costante scarsa partecipazione.

Tutti i servizi vengono erogati gratuitamente e senza alcuna prenotazione.

Le altre tappe del progetto sono: 13 maggio, Ercolano 14 maggio, Ottaviano 15 maggio, Pomigliano 16 maggio, Poggiomarino 17 maggio, Lettere 20 maggio, Massalubrense 22 maggio, Castellammare di Stabia 23 maggio, Torre del Greco 28 maggio.

