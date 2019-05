A cura della Redazione

E' ormai qualche anno che le scommesse online sono la prima scelta per molti giocatori di scommesse sportive, macome si sono guadagnate tutta questa notorietà in un mercato in continua evoluzione come quello del betting?

Dalle scommesse sportive da banco alle scommesse online, ecco come è cambiato il panorama italiano.

Le scommesse sportive sono ormai anni che sono approdate in Italia ed hanno fin da subito riscosso un grande successo ed un attenzione particolare da parte dei giocatori soprattutto per le scommesse sul calcio. Inizialmente le scommesse online non esistevano e si poteva giocare solo alle scommesse sportive in agenzie specializzate e le schedine venivano rilasciate cartacee, oggi invece grazie alla rete ed al suo immediato sviluppo tecnologico è possibile giocare alle scommesse online attraverso portali di gioco con regolare licenza rilasciata dai Monopoli di Stato e dove ogni schedina online viene registrata e controllata sia per evitare irregolarità di gioco sia per monitorare il flusso di gioco stesso. Inizialmente non ebbero un grandissimo successo le scommesse online, ma grazie agli investimenti fatti dai bookmakers dopo anni sono riusciti a proporre un offerta di gioco di altissimo livello sia per lemodalità che l'esperienza di gioco, facendo avvicinare un numero sempre maggiore di giocatori alle scommesse online. Sicuramente il fattore determinante per questo salto di qualità delle scommesse online è stato il continuo evolvere della rete e soprattutto dei dispositivi mobili che hanno permesso di avere internet sempre a portata di mano oltre avere l'abitudine ormai di affidarsi alla rete per qualsiasi cosa si debba fare prima magaridi recarsi in negozi o punti vendita.

Ecco perché le scommesse online sono diventate così popolari.

Per le scommesse online è bastato riuscire a far superare la diffidenza verso un sito internet dove non c'è il rapporto umano che si potrebbe avere in un centro scommesse classico per iniziare la sua scalata verso l'attuale popolarità che detiene. Inizialmente quando si giocava una schedina online la paura principale era che in caso di vittoria non venisse pagata oppure i tempi per il pagamento fossero lunghi oppure non avendo ancora dimestichezza come oggi nella tecnologia poteva sembrare macchinoso giocare alle scommesse online. Man mano che ci si accorse che giocare alle scommesse online non comportava rischi in caso di vincita, ed anzi a volte risultavano anche più celeri nei pagamenti, e la dimestichezza verso la tecnologia aumentava abbiamo assistito ad un aumento esponenziale del gradimento delle scommesse online rispetto alle scommesse tradizionali. In rete son o molti i siti che offrono scommesse sportive ma per trovare i siti che propongono le migliori scommesse online è meglio avere sapere come valutarli e quali scegliere. I siti per scommesse online innanzitutto devono possedere una regolare licenza AAMS rilasciata dai Monopoli di Stato e questo è il primo aspetto da tenere in considerazione e valutare quando ci si appresta a giocare alle scommesse online così da essere consapevoli e certi di giocare su siti sicuri e controllati e certificati cosa che non sono i siti stranieri che cercano di raccogliere gioco irregolarmente qui in Italia. Un altro fattore che distingue i migliori siti per scommesse online sono le promozioni che vengono proposte sia ai nuovi clienti che a chi invece è già regolarmente iscritto. Infatti grazie a queste promozioni i clienti hanno sempre qualche occasione in più per provare a vincere e giocare qualche schedina online gratis e questo è molto apprezzato e ricercato dagli scommettitori più assidui.

Vedremo se le scommesse online continueranno la loro ascesa di popolarità nel mondo delle scommesse sportive e se saranno capaci infuturo di sostituire completamente quelle da banco che è un po' quello che si auspicano i Monopoli e su cui stanno puntando i bookmakers.