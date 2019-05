A cura della Redazione

Ci segnalano una cagnolina di taglia media che vaga spaesata e spaventata tra le stradine del rione Deriver/Rovigliano di Torre Annunziata. Il cane, di colore nero e bianco, annussa dappertutto come se volesse cercare qualcuno o qualcosa. Ha un collarino, si fa avvicinare ed è docile.

Se qualcuno l'ha smarrita (sperando che non sia stata abbandonata) può recarsi in zona (l'ultima volta è stata vista vicino al cantiere ex Aprea).

Per essere sempre aggiornato clicca "Mi Piace" sulla nostra pagina Facebok