A cura della Redazione

Un partenariato per la co-progettazione e realizzazione degli interventi previsti dall’avviso regionale “Intese territoriali di inclusione attiva”.

Il comune di Torre Annunziata, capofila dell’Ambito N30, con una determina dello scorso 3 agosto ha approvato un avviso per acquisire manifestazioni d’interesse da enti pubblici o privati, con i quali costituire una partnership finalizzata alla programmazione di interventi di contrasto alla povertà, attraverso azioni di sostegno alle persone svantaggiate e a rischio di esclusione sociale. A tal riguardo, l’Ente oplontino ha costituito un’Associazione Temporanea di Scopo con diversi soggetti: Associazione “Scuola, Progetto, Futuro e Volontariato”; Cooperativa Sociale “Emmanuel”; Cooperativa Sociale “Fisiomedical Consulting”; Istituto Professionale Statale per i Servizi Enogastronomici e l’Ospitalità Alberghiera “Viviani” di Castellammare di Stabia; Associazione “Casartigiani”.

«Mediante la costituzione del partenariato progettuale – spiega l’assessore alle Politiche Sociali, Stefano Mariano – abbiamo presentato il progetto “Sinergie territoriali per l’inclusione”, attraverso il quale intendiamo avviare azioni per promuovere l’inclusione sociale e combattere la povertà ed ogni forma di discriminazione. Tra gli obiettivi c’è anche quello di incrementare le possibilità di accedere al mondo del lavoro da parte di persone prese precedentemente in carico dai servizi sociali e di quelle affette da disabilità, attraverso la definizione di programmi personalizzati. La Regione Campania – conclude – ha già approvato nello scorso aprile la nostra progettazione e a breve potremo accedere al finanziamento».