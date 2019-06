A cura della Redazione

L’Amministrazione Comunale di Torre Annunziata, in collaborazione con l’Associazione “Slow Food Vesuvio” e i commercianti di via Gino Alfani, ha organizzato per la mattinata di domenica 9 giugno l’iniziativa “Il Paniere Vesuviano”.

«L’obiettivo – spiegano gli assessori Martina Nastri e Gaetano Veltro – è quello di promuovere la cultura del buon cibo e favorire l’incontro tra cittadini e piccoli agricoltori dell’area vesuviana, oltre a valorizzare le eccellenze locali. L’Associazione “Slow Food”, a tale scopo, organizza mostre-mercato con laboratori di gusto e seminari. Inoltre, con l’istituzione dell’isola pedonale prevista per domenica mattina, vogliamo incentivare i cittadini a lasciare a casa le automobili e fare una piacevole passeggiata tra le strade del centro».

“Il Paniere Vesuviano”, che avrà luogo in via Gino Alfani dalle ore 9 alle ore 13, prevede le seguenti iniziative: istituzione dell’isola pedonale, dall’intersezione con Rampa Nunziante fino a quella con corso Umberto I; mostra e vendita dei prodotti delle aziende agricole vesuviane; laboratorio del gusto dedicato alle varietà delle albicocche del Vesuvio “Presidio Slow Food”; esposizione dei lavori degli studenti del Liceo “Pitagora-Croce” sul progetto della biodiversità vesuviana; esibizione di balli tradizionali ed esposizione di artigianato locale.