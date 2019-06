A cura della Redazione

Partire da un capitale iniziale, e arrivare ad un incremento di quest’ultimo: un obiettivo che ad oggi molte persone si pongono, e che può essere effettivamente ottenuto, partendo però dai consigli degli esperti. È una soluzione che viene pensata per combattere l’immobilismo del denaro tenuto lì in banca, fermo e soggetto a costi e a inflazione. Investendo i propri soldi, invece, è possibile ottenere un tornaconto alle volte molto interessante. A patto di capire che sono comunque presenti dei fattori di rischio, e che serve sempre procedere con cautela. Vediamo dunque di approfondire i vantaggi e i suggerimenti per chi decide di investire il proprio denaro.

Perché investire i propri soldi

Innanzitutto, come anticipato poco sopra, gli investimenti consentono di evitare di tenere ferma una certa cifra in banca. Le somme depositate nei semplici conti, difatti, non solo non producono un guadagno ma generano addirittura delle perdite, dovute alle spese e alla già citata inflazione. In secondo luogo, investire significa porsi un obiettivo primario, vale a dire aumentare il proprio capitale per ottenere una maggiore tranquillità e solidità finanziaria. Poi è ovvio che i soldi acquisiti in questo modo ci consentono di regalarci quei piccoli lussi altrimenti molto complessi, come una vacanza, l’acquisto di una nuova automobile e via discorrendo.

Va comunque fatta una distinzione tra investitori alle prime armi e investitori professionisti. Nel primo caso forse è meglio iniziare con grande cautela oppure affidarsi direttamente ai secondi, ai quali i player di settore dedicano sezioni apposite, come succede ad esempio con il fondo di investimento di Younited Credit, riservato appunto agli investitori professionisti. A proposito di professionisti, un primo consiglio è proprio quello di rivolgersi ad un esperto, perché così facendo salgono le chance di ottenere un ritorno d’investimento di qualità.

Alcuni consigli utili per gli investimenti

Chi spera di avere tutto e subito, a meno di colpi di fortuna, spesso è destinato a perdere la contesa. Per questo, il primo consiglio è di puntare sugli investimenti a lungo termine, in quanto ci si mette al riparo dalle improvvise fluttuazioni del mercato. Bisogna anche capire che non conviene puntare su un solo asset, investendo lì tutti i soldi: è meglio diversificare il proprio portafoglio, perché questo consente di spalmare l’investimento su più fronti.

Un ulteriore suggerimento utile è quello di investire avendo alle spalle un fondo di emergenza, dal quale attingere in caso di problemi finanziari. Inoltre, è il caso di partire sempre da un obiettivo ben definito e soprattutto concreto, in quanto questi ultimi sono meno complessi da raggiungere. Infine, si consiglia di diffidare da un consulente che propone un investimento con tassi di rendimento altissimi, ma senza esporne i rischi.

In conclusione, investire non è mai facile, però con i giusti consigli (e magari con il giusto supporto) chiunque può mettere a frutto il proprio capitale.