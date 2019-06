A cura della Redazione

"Corri per il Sarno”. E’ questo il tema della manifestazione sportiva organizzata nell’ambito delle iniziative a favore del risanamento del Bacino del fiume e del disinquinamento del golfo di Napoli svoltasi stamattina 7 giugno.

L’iniziativa è stata promossa da 70 istituzioni scolastiche, in collaborazione con i sindaci, i parroci e i presidenti delle associazioni sportive ed ambientaliste del territorio, e si è articolata in una gara per professionisti che è partita da Sarno alle 8,30, per proseguire per San Valentino Torio, San Marzano Sul Sarno, Scafati, Pompei e Torre Annunziata, in località Rovigliano presso la foce del fiume al Villaggio del fanciullo dove si è conclusa.

Qui, contemporaneamente, studenti e docenti di 70 scuole si sono dati appuntamento per una passeggiata che da Castellammare di Stabia si è conclusa proprio nelle vicinanze dello scoglio di Rovigliano.

Sensibilizzare Istituzioni e opinione pubblica per avviare un’ormai improcrastinabile bonifica del fiume più inquinato d’Europa, il Sarno. Era questo l'obbiettivo della duplice iniziativa di stamattina. I manifestanti hanno poi incontrato le varie personalità che stamattina erano presenti all’iniziativa: il deputato europeo Andrea Cozzolino; il deputato Antonio Pentangelo; il vicepresidente della giunta regionale della Campania, Fulvio Bonavitacola; il capogruppo in consiglio regionale Mario Casillo; il consigliere metropolitano di Napoli, Elpidio Capasso; il sindacio di Torre Annunziata Vincenzo Ascione e il primo cittadino di Sarno, Giuseppe Canfora. Nelle loro mani è stata consegnata la petizione firmata da centinaia di studenti, che chiedono l'avvio della bonifica del Sarno, e il progetto realizzato dal sociologo Derrick De Kerckhove, direttore scientifico della rivista internazionale Media Duemila, e relativo al collegamento dei ponti del Sarno, con Qr code sui muri e i portanti dei ponti, dove si potranno vedere documenti antichi e foto sulla storia del fiume e delle città attraversate, e aprire discussioni su come risanare il fiume.

"Stamattina ho passato una splendida mattinata al Villaggio del Fanciullo di Torre Annunziata per sostenere la raccolta firme per la petizione riguardante la bonifica del fiume Sarno - ha detto l'on. Cozzolino -. Tra qualche giorno verrà avviata la conferenza di servizi per sbloccare oltre 400 milioni in cofinanziamento tra Regione, Stato e fondi europei per garantire finalmente il programma di bonifica del fiume e la messa in sicurezza di argini e costa. È necessario intraprendere questa nuova direzione con la massima determinazione anche grazie al supporto e l'impegno dei più giovani. Lasciare loro un futuro migliore - ha concluso -, sostenibile e rispettoso dell' ambiente che ci circonda deve essere una priorità di tutti".