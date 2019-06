A cura della Redazione

Assegnato l’appalto per il verde pubblico cittadino. Sarà la società Iris ad aver cura della manutenzione di aiuole e giardini e riqualificare tutte le zone di Torre Annunziata invase da sterpaglie. Il contratto tra il comune oplontino e la società appaltatrice ha la durata di otto mesi.

Gli operai della ditta già giovedì scorso sono entrati in azione nel quartiere Rovigliano, in occasione della manifestazione per il fiume Sarno. Il giorno dopo, venerdì, hanno proseguito con le aiuole della Villa comunale.

«Da lunedì 10 giugno – afferma l’assessora con delega al “Verde pubblico” Martina Nastri - abbiamo in programma una serie di interventi che consentiranno gradualmente di riqualificare gli spazi verdi della nostra città. Si partirà con via Caravelli e via Gino Alfani, Martedì si proseguirà con via Sepolcri e l’area archeologica. Mercoledì sarà interessata piazza Cesàro, mentre giovedì e venerdì la litorale Marconi e il Lungomare di Oplonti (bretella). La settimana successiva – continua - gli interventi riguarderanno piazza Matteotti, l’area dello Spolettificio, via Parini, via Asilo infantile, Parco Penniniello e, poi, i corsi principali della città. L'obiettivo è quello di intervenire, in un lasso di tempo relativamente breve, su tutto il territorio cittadino, tenendo conto anche delle urgenze che si presenteranno di volta in volta. Contiamo molto, però, anche sulla collaborazione dei cittadini per evitare che le nostre aiuole diventino ricettacolo di rifiuti di ogni genere. Il verde pubblico – conclude l’assessore – rappresenta il biglietto da visita per una città, mantenerlo curato e ben tenuto non solo ne migliora l’immagine ma rappresenta anche un vanto per l’intera comunità».

(Nella foto, l'assessore Martina Nastri)

Per essere sempre aggiornato clicca "Mi Piace" sulla nostra pagina Faceboo