A cura della Redazione

Una mattinata all’insegna della spensieratezza gustando i prodotti tipici del territorio a km 0. L’iniziativa “Il Paniere Vesuviano, organizzata dagli assessori Martina Nastri e Gaetano Veltro , in collaborazione con l’Associazione “Slow Food Vesuvio” e i commercianti di via Gino Alfani, si è svolta questa mattina, domenica 9 giugno, in via Gino Alfani. Una mostra-mercato con laboratori di gusto e seminari, ma anche un modo per disincentivare l’uso dell’auto e godersi una passeggiata con vista mare, arricchita da degustazioni varie di frutta, miele e confetture.

Non solo. Si potevano ammirare i lavori degli studenti del Liceo “Pitagora-Croce” sul progetto della biodiversità, accompagnati dall’esposizione di prodotti dell’artigianato locale. Infine, un gruppo fokloristico - con canti e balli - ha movimentato una mattinata dei tanti presenti all’iniziativa.

«Ringraziamo il corpo dei vigili urbani, l’associazione Misericordia e la Protezione civile – hanno detto gli assessori – per la buona riuscita dell’iniziativa, garantendo la normale circolazione delle auto nelle strade attigue a via Alfani».