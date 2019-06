A cura della Redazione

Domenica 9 giugno, presso i locali della Pro Loco "Oplonti Marina del Sole” di Torre Annunziata, si è tenuta la presentazione della petizione di sensibilizzazione per il riconoscimento di Torre Annunziata quale comune a prevalente economia turistica. La richiesta è stata avanzata alla giunta regionale della Campania.

“In assenza di una sana economia non frastagliata, non occasionale, non di sopravvivenza, la città di Torre Annunziata - si legge nel documento - ha la necessità di munirsi di un sistema produttivo di base sviluppabile in una economia capace di sostenere in toto i bisogni della società in cui si va a consolidare. Per le sue caratteristiche paesaggistiche, climatiche, archeologiche e per i suoi splendidi arenili noi riteniamo che sia possibile scegliere come base un progetto di economia turistica in quanto tali potenzialità, idoneamente valorizzate e tutelate, possono essere un concreto volano di sviluppo per la città, purché condiviso dalla nostra intera comunità. Quindi riprendiamoci il futuro! Si chiede, pertanto, - concludono i promotori - che la città di Torre Annunziata venga riconosciuta quale Comune a prevalente economia turistica”.

L’iniziativa è sostenuta dal comitato promotore, che vede realtà associative e non, operanti nel territorio di Torre Annunziata, unite da un unico ideale.

È possibile sottoscrivere la petizione anche online su change.org (clicca qui).

Il comitato promotore è formato da: Pro Loco Oplonti “Marina del Sole” di Torre Annunziata; Pro Loco di Torre Annunziata “Il Faro”; Pro Loco di Boscoreale “Villa Regina”; Pro Loco di Boscotrecase; Pro Loco di Boscoreale “La Ginestra”; Pro Loco di Torre del Greco “Turris Mare Vesuvio”; Pro Loco di Trecase; Centro Studi Storici “Nicolò D’Alagno”; Associazione Torresi nel Mondo; Legambiente “Giancarlo Siani” Torre Annunziata; Confcommercio Torre Annunziata; Terme Vesuviane; New Health Club; Parrocchia SS. Trinità di Torre Annunziata; Presidio Libera di Torre Annunziata; Associazione Turistica Giovanni Paolo II; Oratorio Giovanni Paolo II; Azienda Agricola Vitivinicola Torre Annunziata di Catello Pinto; Gruppo Storico Oplontino; On Sport Club; AREV-OD - Rete Vesuviana di Ospitalità Diffusa ; Progetto Cripta; Unione ex allievi/e di Don Bosco “Don Pasqualino Dati” di Torre Annunziata; Associazione Catena Rosa; Parrocchia Spirito Santo di Torre Annunziata; Parrocchia Immacolata Concezione di Torre Annunziata; Arciconfraternita SS. Sacramento di Torre Annunziata; Arciconfraternita SS. Agostino e Monica di Torre Annunziata; Archeoclub “Mario Prosperi” di Torre Annunziata; Basilica Maria SS della Neve di Torre Annunziata; Parrocchia San Michele Arcangelo di Rovigliano; Boxe Vesuviana team Zurlo; Vesuvius Campania Felix; Doc Sicil Oplontis; Associazione il Golfo delle Meraviglie; Gruppo scout AGESCI Torre Annunziata 1; A.G.F. 'O Pazziariello.